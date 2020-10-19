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Техноблог

Xiaomi представила самую быструю в мире беспроводную зарядку для смартфонов

Xiaomi представила самую быструю в мире беспроводную зарядку для смартфонов. Ее мощность составляет 80 Вт.

Китайская компания сегодня официально анонсировала свою новейшую технологию беспроводной зарядки, которая также является самой быстрой беспроводной зарядкой в мире, сообщает ixbt.com.   

Компания утверждает, что данная технология позволяет зарядить аккумуляторную батарею емкостью 4000 мА•ч всего за 19 минут, а для достижения 50-процентной зарядки требуется около восьми минут.

До этого самая быстрая беспроводная зарядка Xiaomi мощностью 50 Вт была реализована в смартфоне Xiaomi Mi 10 Ultra, выпущенном в августе 2020 года. А в марте компания продемонстрировала свою технологию беспроводной зарядки мощностью 40 Вт.

Китайская компания впервые представила поддержку беспроводной зарядки в Mi Mix 2S, который заряжался при мощности всего 7,5 Вт. Mi Mix 3 был запущен с поддержкой 10-ваттной зарядки. А в 2019 году мощность выросла до 20 Вт во флагманском смартфоне Xiaomi Mi 9.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/169793/
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