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Техноблог

Google научит Android-устройства фиксировать тревожные сигналы и плач

Компания Google представила новое обновление для Android, с помощью которого пользователи смогут получать уведомления в тех случаях, когда устройство будет фиксировать определенные тревожные звуки.

Известно, что функцию реализовали в приложении Live Transcribe. Оно автоматически переводит любую речь, которую слышит смартфон.

Однако с новым обновлением приложение способно распознавать большее число звуков, среди которых и сигналы дымовых и пожарных сигнализаций. Теперь приложение фиксирует дверной звонок, детский плач, собачий лай, стук в дверь. Сообщается о появлении опции «Временная шкала», которая позволяет просматривать события, обнаруженные смартфоном.

Примечательно, что Google давно пытается наделить устройства подобными функциями. Так, например, в конце лета обновление получили колонки. Теперь некоторые из них тоже фиксируют странные и тревожные звуки.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/169191/
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