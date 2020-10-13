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Техноблог

Google планирует сделать YouTube площадкой для продажи товаров

YouTube начал тестирование технологии прямой продажи товаров из видео.

Компания Google планирует сделать YouTube площадкой для продажи разного рода товаров, что будет осуществляться напрямую из видео. На отдельных каналах начато тестирование экспериментальной технологии, сообщает агентство Bloomberg.

Как уточняется, цель данного проекта состоит в том, «чтобы из большого количества видео на YouTube сделать масштабный каталог товаров».

Считается, что новый функционал относится к инструментам аналитики и шопингу Google. YouTube признал информацию достоверной, в самой же компании Google раскрыть нюансы внедрения технологии отказались, отнеся разработку в ряд экспериментальных. Предполагается, что новшество поможет YouTube стать «рекламным гигантом», что неизбежно составит конкуренцию Alibaba и Amazon. Как именно начнет зарабатывать с продаж видеохостинг, пока неизвестно.  
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/169007/
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