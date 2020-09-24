00:31
USD 79.35
EUR 92.87
RUB 1.04
Техноблог

Samsung представил бюджетную версию смартфона Galaxy S20

Фото samsung.com. Samsung Galaxy S20 FE

Samsung представил бюджетную версию смартфона Samsung Galaxy S20, получившую название Fan Edition. Об этом сообщается на сайте компании.

Модель представлена в ярком дизайне, ее оснастили Dynamic AMOLED-экраном диагональю 6,5 дюйма с поддержкой Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц. Российская версия Galaxy S20 Fan Edition работает на базе процессора Exynos 990 с тактовой частотой до 2,7 ГГц. В его комплектацию входят 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти.

Основная камера получила два модуля по 12 Мп и один датчик на 8 Мп. Фронтальная камера оснащена объективом на 32 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition будет доступен на рынке в шести цветовых исполнениях: красный, синий, оранжевый, белый, мятный и лавандовый. Его можно приобрести по предзаказу за 49 тысяч 990 рублей. С 9 октября смартфон выйдет в свободную продажу.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/166269/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
В WhatsApp появится функция автоматического удаления отправленных фотографий
​​Facebook позволит контролировать право собственности на изображения
В мессенджере WhatsApp появится поддержка нескольких устройств
Facebook представила VR‑шлем Oculus Quest 2
Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
YouTube объявил о запуске сервиса коротких видео, как в TikTok
У Huawei будет своя операционная система
Полностью прозрачный смартфон. Как будут выглядеть гаджеты будущего?
Lenovo представила флагманский планшет Tab P11 Pro. Фишка — отличный звук
В Новой Зеландии будут продавать мясо из конопли
Популярные новости
Сразу 27&nbsp;древних саркофагов обнаружили египетские археологи Сразу 27 древних саркофагов обнаружили египетские археологи
В&nbsp;Японии 18-метровый робот Gundam сделал первые шаги В Японии 18-метровый робот Gundam сделал первые шаги
В&nbsp;мессенджере WhatsApp появится поддержка нескольких устройств В мессенджере WhatsApp появится поддержка нескольких устройств
В&nbsp;WhatsApp появится функция автоматического удаления отправленных фотографий В WhatsApp появится функция автоматического удаления отправленных фотографий
Бизнес
26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; день открытых дверей в&nbsp;Harvard International School 26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
Теперь пополнить баланс номера&nbsp;О! можно в&nbsp;любой точке мира через СберБанк Онлайн Теперь пополнить баланс номера О! можно в любой точке мира через СберБанк Онлайн
Недовольны качеством телевизионного сигнала, количеством каналов и&nbsp;контентом? Недовольны качеством телевизионного сигнала, количеством каналов и контентом?
Эффективное устранение заложенности носа Эффективное устранение заложенности носа
25 сентября, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
24 сентября, четверг
23:54
Samsung представил бюджетную версию смартфона Galaxy S20
23:23
Специалисты проверяют готовность электросетей к зиме
23:02
Пешеход, попытавшийся перейти дорогу в неположенном месте, рассмешил соцсети
22:46
До конца октября в Бишкеке исправят оставшиеся от строительства дорог дефекты
22:18
В Израиле появилась дорога с беспроводной зарядкой электромобилей