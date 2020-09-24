Samsung представил бюджетную версию смартфона Galaxy S20

Samsung представил бюджетную версию смартфона Samsung Galaxy S20, получившую название Fan Edition. Об этом сообщается на сайте компании.

Модель представлена в ярком дизайне, ее оснастили Dynamic AMOLED-экраном диагональю 6,5 дюйма с поддержкой Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц. Российская версия Galaxy S20 Fan Edition работает на базе процессора Exynos 990 с тактовой частотой до 2,7 ГГц. В его комплектацию входят 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти.

Основная камера получила два модуля по 12 Мп и один датчик на 8 Мп. Фронтальная камера оснащена объективом на 32 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition будет доступен на рынке в шести цветовых исполнениях: красный, синий, оранжевый, белый, мятный и лавандовый. Его можно приобрести по предзаказу за 49 тысяч 990 рублей. С 9 октября смартфон выйдет в свободную продажу.