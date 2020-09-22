00:14
USD 79.15
EUR 93.38
RUB 1.04
Техноблог

​​Facebook позволит контролировать право собственности на изображения

​​Facebook позволит контролировать право собственности на изображения, сообщается на сайте компании.

Платформа представила Rights Manager for Images, новую опцию в Rights Manager, которая использует технологию сопоставления изображений, чтобы помочь авторам защитить свой визуальный контент. Чтобы получить доступ к Rights Manager, администраторы страниц должны подать заявку. Настройки могут быть скорректированы в соответствии с такими моментами, как право собственности, которое должно применяться во всем мире или только в определенных местах.

Rights Manager — опция, которая помогает сообществам и авторам контролировать, когда, как и где их контент распространяется через Facebook и Instagram. Цель Facebook — в конечном итоге открыть эту функцию для всех типов контента, как это уже происходит с правами на музыку и видео. В конечном счете эта опция для того, к чему давно стремился Instagram: стать местом, где люди делятся оригинальным контентом, а не копируют друг у друга.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/165905/
просмотров: 89
Версия для печати
Материалы по теме
В мессенджере WhatsApp появится поддержка нескольких устройств
Facebook представила VR‑шлем Oculus Quest 2
Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
YouTube объявил о запуске сервиса коротких видео, как в TikTok
У Huawei будет своя операционная система
Полностью прозрачный смартфон. Как будут выглядеть гаджеты будущего?
Lenovo представила флагманский планшет Tab P11 Pro. Фишка — отличный звук
В Новой Зеландии будут продавать мясо из конопли
Создан вежливый шрифт, заменяющий оскорбительные слова на нейтральные
Прибор для определения коронавируса в воздухе создан российскими учеными
Популярные новости
В&nbsp;США запретили использование приложений TikTok и&nbsp;WeChat В США запретили использование приложений TikTok и WeChat
Сразу 27&nbsp;древних саркофагов обнаружили египетские археологи Сразу 27 древних саркофагов обнаружили египетские археологи
В&nbsp;Австралии из&nbsp;окурков предложили делать кирпичи В Австралии из окурков предложили делать кирпичи
В&nbsp;мессенджере WhatsApp появится поддержка нескольких устройств В мессенджере WhatsApp появится поддержка нескольких устройств
Бизнес
Ограбление в&nbsp;режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала Ограбление в режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала
Идентифицируйте кошелек MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября Идентифицируйте кошелек MegaPay до 1 октября
Приложение O!TV&mdash; много полезного и&nbsp;развлекательного контента для детей! Приложение O!TV— много полезного и развлекательного контента для детей!
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: обслуживаем карты платежной системы &laquo;Мир&raquo; ОАО «Халык Банк Кыргызстан»: обслуживаем карты платежной системы «Мир»
22 сентября, вторник
23:55
​​Facebook позволит контролировать право собственности на изображения ​​Facebook позволит контролировать право собственности...
23:07
Женщина на парковке повредила чужой автомобиль и оторвала у своего дверь
22:18
В Японии начали производство безопасных УФ-ламп, убивающих коронавирус
21:47
Езда по встречке. Водитель на легковушке объехал с нарушением ПДД автозатор
21:23
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Санпатруль не пустили в баню «С легким паром»