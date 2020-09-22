​​Facebook позволит контролировать право собственности на изображения, сообщается на сайте компании.

Платформа представила Rights Manager for Images, новую опцию в Rights Manager, которая использует технологию сопоставления изображений, чтобы помочь авторам защитить свой визуальный контент. Чтобы получить доступ к Rights Manager, администраторы страниц должны подать заявку. Настройки могут быть скорректированы в соответствии с такими моментами, как право собственности, которое должно применяться во всем мире или только в определенных местах.

Rights Manager — опция, которая помогает сообществам и авторам контролировать, когда, как и где их контент распространяется через Facebook и Instagram. Цель Facebook — в конечном итоге открыть эту функцию для всех типов контента, как это уже происходит с правами на музыку и видео. В конечном счете эта опция для того, к чему давно стремился Instagram: стать местом, где люди делятся оригинальным контентом, а не копируют друг у друга.