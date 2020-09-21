В мессенджере WhatsApp появится поддержка нескольких устройств

В WhatsApp скоро появится поддержка нескольких устройств для одной учетной записи. Можно будет пользоваться мессенджером, например, с двух смартфонов.

Тематический ресурс WABetaInfo сообщил, что в WhatsApp уже совсем скоро появится поддержка нескольких устройств для одной учетной записи. Это значит, что один пользователь сможет спокойно запускать мессенджер и, например, с Android-смартфона, и с компьютера, и с iPhone.

По данным источника, опция уже находится в финальной стадии разработки. После этого команда WhatsApp откроет бета-тестирование. Все желающие могут опробовать работу функции первыми.

Сообщается, что WhatsApp сможет поддерживать работу с одной учетной записью на четырех устройствах одновременно.

В настоящее время мессенджер позволяет включить опцию только с одного девайса. На компьютере, конечно, можно запустить десктопную версию WhatsApp, но и она работает лишь в связке с приложением на смартфоне.