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Техноблог

У Huawei будет своя операционная система

Huawei намерена перевести 200 миллионов устройств на собственную операционную систему. Об этом заявил представитель компании на конференции для разработчиков, сообщает китайское издание China Daily.

Вице-президент отдела программного обеспечения Huawei Ян Хайсун (Yang Haisong) огласил планы корпорации на экспансию рынка смартфонов и прочих «умных» гаджетов. По его словам, Huawei планирует установить HarmonyOS на 200 миллионов устройств. При этом половина девайсов, работающих под управлением новой операционной системы, будет выпущена непосредственно Huawei, остальные 100 миллионов гаджетов предоставят сторонние производители. Доля смартфонов, которые получат новую ОС, не сообщается.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/165117/
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