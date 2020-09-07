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Техноблог

Первый в мире дисплей, который не вредит глазам, создали в Китае

Фото ©TCL. Презентация нового экрана

В Китае представили технологию создания экранов нового поколения. По данным создателей, она эффективнее используемых сейчас дисплеев и помогает сохранять зрение, сообщил портал Naked-science.

Разработку презентовала на выставке IFA 2020 в Берлине компания TCL. NXTPAPER уже получил 11 патентов на технологии для защиты глаз и сертификаты от немецкой лаборатории в Рейне, швейцарской лаборатории SGS и ассоциации VDE.

«Наш проект особенно актуален сейчас, когда людям приходится работать из дома и проводить гораздо больше времени перед экраном. Мы решили: нужно создать устройство, которое поможет работать из любой точки земного шара и сохранить здоровье», — заявил генеральный менеджер TCL Джефферсон Ли.

Исследования вели два года. В итоге фирма представила NXTPAPER — альтернативу E-Ink-экранам электронных книг.

В будущем технология сможет заменить и жидкокристаллические дисплеи. У нее нет недостатков, характерных для современных экранов: цветовая палитра более широкая, а частота обновления и плотность пикселей значительно выше. Благодаря этому панель отображает видео в Full HD-качестве без мерцания при любой яркости и практически не излучает синий свет, а глаза не устают при долгой работе.

Экран с высокой отражающей способностью использует естественный свет для лучшей цветопередачи и снижает нагрузку на зрение. Разработчики заявили, что это «первый в мире дисплей, который не вредит глазам».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/164329/
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