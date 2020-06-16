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Техноблог

Samsung выпустила самый изогнутый и очень дорогой монитор

Фото Samsung. Odyssey G9

Samsung запустила в продажу очень дорогие и сильно изогнутые мониторы Odyssey G7 и G9. Они работают на матрицах QLED с квантовыми точками и предназначены для игр с погружением за счет изогнутого дисплея, сообщил портал @hi-tech.

Odyssey G9 получил самый большой на рынке изогнутый дисплей диагональю 49 дюймов с соотношением сторон 32:9 и разрешением 5 120×1 440 пикселей. В корпус встроена подсветка, которая поддерживает 52 цвета.

Из-за размеров и изогнутого экрана монитор стоит очень дорого — $1 тысячу 700. За такие деньги можно купить премиальный телевизор с OLED.

Samsung
Фото Samsung. Odyssey G9

Odyssey G7 стал более привычным монитором — у него диагональ 27 или 32 дюйма и стандартное соотношение сторон 16:9. У него меньше яркость и обычное разрешение 2 560×1 440 пикселей. Он тоже слегка изогнут и поддерживает геймерские функции в играх.

Цена — $700 за 27 дюймов и $800 за 32 дюйма.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/156180/
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