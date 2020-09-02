Увидеть, как выглядел любой город миллионы лет назад, поможет новая онлайн-карта

Исследователем Яном Вебстером была создана уникальная карта, при помощи которой можно увидеть, где располагался тот или иной населенный пункт миллионы лет назад.

С помощью новой интерактивной карты вы можете узнать, где находился ваш город 20, 200 и даже 750 миллионов лет назад. Онлайн-карта, разработанная палеонтологом Яном Вебстером, имеет разные инструменты, которые также позволяют узнать больше о нашей планете. Так, на сайте можно узнать, где был ваш дом во время появления первых рептилий или цветов.

«Эта карта показывает, что наша среда динамична и может меняться», — сказал Ян Вебстер.

«История Земли длиннее, чем мы можем себе представить, и нынешнее расположение тектонических плит и континентов — это случайность. В будущем все будет совсем по‑другому, и Земля, возможно, переживет нас всех», — добавил он.

Ян Вебстер создал веб-приложение, наложив друг на друга сразу же несколько карт, среди которых были и геологические модели, созданные геологом и палеогеографом Кристофером Скотезе. Эти модели показывают тектоническое развитие плит, начавшееся 750 миллионов лет назад. Сайт Вебстера также использует GPlates — это программное обеспечение, используемое геологами для визуализации тектонических плит и связанных с ними данных.

Чтобы посмотреть, где находился ваш город миллионы лет назад, нужно лишь ввести его название. «Мое программное обеспечение «геокодирует» местоположение пользователя, а затем использует модели Скотезе для поиска их местоположения в прошлом», — рассказывает Вебстер.

Создатель проекта говорит, что цель этого сайта — привлечение внимания и развитие интереса к научным данным. «Это должно вызвать восхищение и, надеюсь, уважение к ученым, которые работают каждый день, чтобы лучше понять наш мир и его прошлое», — говорит палеонтолог.