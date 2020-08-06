Второе поколение гибкого смартфона Galaxy Z Fold 2 представила Samsung

Компания Samsung представила второе поколение складного смартфона Galaxy Z Fold 2. Об этом сообщил портал Engadget.

По его данным, изменения по сравнению с оригиналом оказались заметными. Так, расположенный на крышке дополнительный дисплей телефона теперь покрывает всю поверхность, а не только ее часть, как в первом поколении.

Размер этого внешнего экрана Fold 2 составляет 6,2 дюйма . Диагональ же основного дисплея увеличили до 7,6 дюйма — у первого Fold ( 7,3 дюйма ).

Samsung пока не разглашает характеристики и не назвала все изменения, которые произошли внутри устройства.

Фото Samsung Electronics. Galaxy Z Fold 2

Первая версия Fold печально известна невысокой надежностью. При закрытии гибкого дисплея образовывался воздушный зазор, через который пыль и частицы попадали внутрь. Когда телефон снова открывали, этот песок оставлял вмятины на экране или повреждал его.

Были и другие мелочи, которых не ждешь от устройства стоимостью свыше $2 тысяч, напомнил портал 3DNews. Камеры были размещены в большом вырезе, внешний экран был несуразным, в сложенном состоянии устройство было толстым и образовывало большую щель: смартфон не выглядел привлекательно.

Fold 2 доступен в черном, бронзовом цветовых исполнениях, а также в отделке Thom Browne. К сожалению, пока ничего неизвестно о цене гаджета. Samsung обещает раскрыть все подробности в сентябре.