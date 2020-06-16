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Техноблог

В Кыргызстане разработали портал для организации дистанционного образования

В Кыргызстане разработали онлайн-портал для организации дистанционного образования в средних специальных учебных заведениях. Об этом сообщает Государственный комитет информационных технологий и связи.

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По его данным, портал позволяет преподавателям средних профессиональных учебных заведений проводить дистанционные лекции и полноценные занятия, а учащимся участвовать в них посредством мобильного телефона, смарт-устройства или персонального компьютера.

«Портал внедрили в пилотном режиме в 15 колледжах, на базе которого каждое учебное заведение запустило свой индивидуальный онлайн-ресурс для дистанционного образования. Они загружают материал, создают тестовые задания. Преподаватели уже приступили к оценке выполненных учащимися заданий», — отметили в ведомстве.

После оптимизации процесса чиновники рассмотрят вопрос широкого применения портала в учебных заведениях.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/156118/
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