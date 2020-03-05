Слияние штормов на Юпитере сфотографировал космический аппарат «Юнона»

NASA в своем аккаунте Instagram опубликовало новое изображение Юпитера, полученное космическим аппаратом «Юнона».

На нем видно, как два шторма в атмосфере планеты — они белого цвета и овальной формы — сливаются в один. По данным NASA, за более крупным из данных штормов наблюдают давно и видели поглощение им менее крупных.

В момент съемки «Юнона» выполняла 24-й близкий пролет рядом с Юпитером и находилась примерно в 72 тысячах 200 километрах над верхней границей ее облаков.

Автоматическая межпланетная станция «Юнона» запущена NASA в августе 2011 году, а на орбиту Юпитера вышла в июле 2016-го.