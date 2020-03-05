21:43
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Слияние штормов на Юпитере сфотографировал космический аппарат «Юнона»

Фото NASA/JPL-Caltech/SwRI/Tanya Oleksuik. Слияние штормов на Юпитере

NASA в своем аккаунте Instagram опубликовало новое изображение Юпитера, полученное космическим аппаратом «Юнона».

На нем видно, как два шторма в атмосфере планеты — они белого цвета и овальной формы — сливаются в один. По данным NASA, за более крупным из данных штормов наблюдают давно и видели поглощение им менее крупных.

В момент съемки «Юнона» выполняла 24-й близкий пролет рядом с Юпитером и находилась примерно в 72 тысячах 200 километрах над верхней границей ее облаков.

Автоматическая межпланетная станция «Юнона» запущена NASA в августе 2011 году, а на орбиту Юпитера вышла в июле 2016-го.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/145608/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
Космическую спираль, открытую около 200 лет назад, сфотографировал «Хаббл»
Галактическая «клякса»: NASA опубликовало очередную фотографию из глубин космоса
Завораживающие фотографии Земли сделал космический парусник
Тысячу невероятных спутниковых снимков Земли опубликовала Google
Астронавт провела в космосе 328 дней. Как дома ее встретила любимая собака
Космическая красота: необычный снимок спиральной галактики с перемычкой
Поверхность Юпитера вблизи сфотографировал аппарат «Юнона»
Фотографию гигантской спиральной галактики сделал телескоп «Хаббл»
Уникальное фото: галактический «водоворот» в созвездии Хамелеона
Удивительный снимок галактики с перемычкой получил телескоп «Хаббл»
Популярные новости
Какой смартфон самый крутой? А&nbsp;каким вы&nbsp;пользуетесь в&nbsp;жизни? Опрос Какой смартфон самый крутой? А каким вы пользуетесь в жизни? Опрос
Космическую спираль, открытую около 200 лет назад, сфотографировал &laquo;Хаббл&raquo; Космическую спираль, открытую около 200 лет назад, сфотографировал «Хаббл»
Автомобиль года выбрали в&nbsp;Европе Автомобиль года выбрали в Европе
Беспилотный истребитель придумала американская компания Беспилотный истребитель придумала американская компания
Бизнес
Купи смартфон Samsung в&nbsp;O!Store, получи Power Bank в&nbsp;подарок! Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей ОАО «Кыргызтелеком» продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей
Выборы-2020. Вниманию политических партий Выборы-2020. Вниманию политических партий
Чаарат: экологические показатели в&nbsp;пределах нормы Чаарат: экологические показатели в пределах нормы
5 марта, четверг
21:26
Слияние штормов на Юпитере сфотографировал космический аппарат «Юнона» Слияние штормов на Юпитере сфотографировал космический...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 марта: ожидается похолодание
20:16
Игрок футбольного «Тоттенхэма» залез на трибуну ради драки с фанатом
20:01
Сегодня в рубрике «Официально»
19:51
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах