Xiaomi презентовала мощные и не очень дорогие игровые смартфоны

Вчера компания Xiaomi представила два мощных игровых смартфона Xiaomi Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro. Об этом сообщило издание 3DNews.

Обе модели продолжают фирменный дизайн семейства игровых телефонов Xiaomi, именуемый производителем X-Themed. Самым заметным изменением в дизайне является переработанный треугольный блок камер. В нижней части задней панели расположен такой же треугольник с вписанным в него коннектором магнитной зарядки мощностью до 18 Вт.

Фото gizmochina.com

В новой модели Black Shark компания пожертвовала телеобъективом в пользу сверхширокоугольного сенсора. Обе версии смартфона оснащены стандартным 3,5-миллиметровым разъемом для наушников, который все реже встречается во флагманских устройствах.

Фото gizmochina.com

Вместо 6,39-дюймового экрана в Black Shark 2 Pro новый игровой флагман получил 6,67-дюймовую AMOLED-матрицу с впечатляющей частотой обновления сенсорного слоя в 270 Гц (экран обновляется с частотой 90 Гц). Это первый смартфон за всю историю со столь высоким показателем, что гарантирует качественно новый уровень погружения в геймплей.

Фото gizmochina.com

Дисплей Black Shark 3 Pro имеет еще более впечатляющие параметры. При диагонали 7,1 дюйма разрешение AMOLED-матрицы устройства составляет 3 120×1 440 пикселей, что обеспечивает четкую и насыщенную картинку.

Обе модификации Black Shark 3 построены на процессоре Qualcomm Snapdragon 865, имеют 8 или 12 гигабайт оперативной памяти и 128 (только в Black Shark 3) или 256 гигабайт внутреннего накопителя.

Black Shark 3 Pro оснащен двумя механическими триггерами на боковой грани. Также Pro-версия оснащена горизонтальным вибромотором, который призван обеспечить отличную обратную связь во время игрового процесса.

Фото gizmochina.com

Обе модификации игрового флагмана оснащены системами жидкостного охлаждения, которые располагаются по обе стороны от системной платы.

Модуль основной камеры обоих смартфонов получил 64-мегапиксельный объектив, 13-мегапиксельный широкоугольный объектив и 5-мегапиксельный датчик глубины.

Фото gizmochina.com

В базовой версии Black Shark 3 установлены два аккумулятора суммарной емкостью 4 720 мАч. В модификации Pro показатель увеличен до 5 000 мАч. Оба устройства поддерживают быструю зарядку в 65 Вт, при помощи которой способны зарядиться до 100 процентов всего за 38 минут.

Цены на игровой флагман стартуют с $502 за базовую комплектацию Black Shark 3 и $674 за минимальную версию Black Shark 3 Pro.