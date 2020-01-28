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Техноблог

В Кыргызстане запустят систему идентификации граждан через мобильное приложение

В 2020 году в Кыргызстане планируют запустить систему «Санарип ID» для надежной электронной идентификации с использованием мобильного приложения и облачной электронной цифровой подписи. Об этом сегодня сообщил председатель Государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов.

По его словам, целью проекта являются внедрение пилотного сервиса верификации личности с использованием технологии облачной аутентификации, интеграция ее в государственные системы онлайн-сервисов. Это создаст в достаточной степени защищенную экосистему для предоставления электронных услуг населению страны.

«Главным преимуществом для граждан станет упрощенный способ подтверждения личности при взаимодействии с властью. Там, где ранее требовалось физическое посещение государственного учреждения, услуги могут предоставить в режиме онлайн с помощью защищенного метода идентификации. Это облегчит доступ к услугам для жителей отдаленных районов», — подчеркнул Алмаз Мамбетов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/141774/
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