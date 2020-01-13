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Техноблог

Первым смартфоном с 16 гигабайтами оперативки станет Xiaomi Black Shark 3

Фото IGN. Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2

Известный инсайдер Sudhanshu рассказал, что следующий игровой флагман китайской компании Xiaomi получит рекордную оперативную память на 16 гигабайт. Как смартфон будет использовать такое количество памяти — неизвестно, сообщил портал @hi-tech.

Сейчас рекордный объем оперативной памяти в игровом смартфоне — 12 гигабайт. Столько ставят в игровые смартфоны и дорогие флагманы. Обычно это лимитированная модификация для тех, кто хочет получить максимальные характеристики. Например, есть керамическая версия Galaxy S10 Plus с 12 гигабайтами оперативной и 1 терабайтом постоянной памяти.

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Xiaomi пока держит информацию о смартфоне Black Shark 3 в секрете. Известно, что кроме рекордной «оперативки» он получит встроенный 5G-модем. Скорее всего, смартфон будет работать на топовом процессоре Snapdragon 865, потому что сейчас нет ничего более мощного.

Компания пока не анонсировала презентацию Black Shark 3, предыдущее поколение смартфона представили летом 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/140296/
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