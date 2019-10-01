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Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от Антарктиды

Фото COPERNICUS DATA/SENTINEL-1/@STEFLHERMITTE. На спутниковых снимках виден айсберг до и после того, как он откололся от ледника

От шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде откололся самый крупный за последние 50 лет айсберг D28. Его площадь 1,6 тысячи квадратных километров, сообщило ВВС.

За айсбергом толщиной около 210 метров будут тщательно следить, потому что столь гигантский массив льда может стать потенциальной угрозой океанским судам.

Последний раз от ледника Эймери столь крупный айсберг откалывался в начале 1960-х годов. Правда, тот айсберг был и вовсе гигантским — площадью 9 тысяч квадратных километров.

Эймери — третий по величине ледяной шельф в Антарктике, его площадь — около 40 тысяч квадратных километров.

Фото NASA. Снимок «Шатающегося зуба» начала 2000-х годов. Слева от него формируется D28

«Это захватывающее событие после стольких лет наблюдений, — рассказала ВВС профессор Хелен Фрикер из Научно-исследовательского института Скриппса (США). — Мы знали, что в итоге это произойдет, но, чтобы мы не дремали, это случилось не совсем там, где ожидали».

Ученые рассчитывали, что айсберг отколется восточнее, где расположена часть шельфа под названием «Шатающийся зуб». Ученые предсказывали, что «Шатающийся зуб» отвалится между 2010 и 2015 годами. Но он по-прежнему держится.

Хелен Фрикер подчеркивает, что появление отколовшегося от ледника айсберга никак не связано с глобальным потеплением.

Спутниковые снимки, которые делают с 1990-х годов, показывают, что шельфовый ледник Эймери остается в равновесии, несмотря на активное таяние его поверхности в летние месяцы. 

В Антарктиде многое вызывает озабоченность, но по поводу этого конкретного шельфа оснований для тревоги нет.

Хелен Фрикер

Айсберг D28, согласно расчетам, имеет толщину примерно 210 метров и весит около 315 миллиардов тонн.

Но он кажется не таким большим по сравнению с айсбергом A68, отколовшимся в 2017-м от шельфового ледника Ларсена, находящегося на противоположной стороне Антарктики. Сейчас площадь А68 в три с лишним раза больше.

Приливы и ветер будут гнать D28 на запад. Потребуется несколько лет, прежде чем он развалится на куски и полностью растает.
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