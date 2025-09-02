21:31
Происшествия

Крупнейший в мире айсберг за последние три месяца потерял 36 процентов площади

Крупнейший в мире айсберг А23а за последние три месяца потерял 36 процентов своей площади, от него одновременно откололись три куска площадью от 60 до 300 квадратных километров. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

«За три зимних антарктических месяца Айсберг потерял 36 процентов своей площади. В начале июня его площадь составляла 2 тысячи 730 квадратных километров», — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что на данный момент его площадь сократилась до 1 тысячи 750 квадратных километров и айсберг можно сравнить с Санкт-Петербургом.

Сейчас айсберг дрейфует в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия.

А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он оставался неподвижным в море Уэдделла, прежде чем возобновил дрейф в ноябре 2023-го. Прежде высказывались опасения о возможном столкновении айсберга с островом Южная Георгия, однако, по последним данным, А23а изменил траекторию, и вероятность столкновения снизилась.
