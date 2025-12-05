Айсберг А23а утратил статус крупнейшего в мире, потеряв 67 процентов площади. Дрейфующий в Южном океане, он потерял этот статус после того, как сократил свои размеры, сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

«За последние три месяца А23а уменьшился на 22 процента и уступил первенство айсбергу D15A. Площадь нового лидера — 3 тысячи 71 квадратный километр, что вдвое больше текущих размеров А23а. Айсберг D15A откололся от шельфового ледника в январе 2016 года и на данный момент находится на мели недалеко от побережья Земли Принцессы Елизаветы в Восточной части Антарктиды», — говорится в сообщении.

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986-м. На момент образования его площадь составляла 4 тысячи 170 квадратных километров.