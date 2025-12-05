16:59
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Общество

Айсберг А23а утратил статус крупнейшего в мире, потеряв 67 процентов площади

Айсберг А23а утратил статус крупнейшего в мире, потеряв 67 процентов площади. Дрейфующий в Южном океане, он потерял этот статус после того, как сократил свои размеры, сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

«За последние три месяца А23а уменьшился на 22 процента и уступил первенство айсбергу D15A. Площадь нового лидера — 3 тысячи 71 квадратный километр, что вдвое больше текущих размеров А23а. Айсберг D15A откололся от шельфового ледника в январе 2016 года и на данный момент находится на мели недалеко от побережья Земли Принцессы Елизаветы в Восточной части Антарктиды», — говорится в сообщении.

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986-м. На момент образования его площадь составляла 4 тысячи 170 квадратных километров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353496/
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
Крупнейший в мире айсберг за последние три месяца потерял 36 процентов площади
Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от Антарктиды
В небольшой канадской деревне наплыв туристов. Все любуются айсбергами
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
В&nbsp;Москве запретили объявления о&nbsp;найме только граждан Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана В Москве запретили объявления о найме только граждан Кыргызстана и Узбекистана
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
5 декабря, пятница
16:44
Миссия ВОЗ изучает, почему кыргызстанцы отказываются от вакцинации Миссия ВОЗ изучает, почему кыргызстанцы отказываются от...
16:41
Туристы приютили собаку из Кыргызстана и увезли во Францию
16:29
В Бишкеке один и тот же водитель дважды за двое суток задержан за езду пьяным
16:28
Строительство тоннеля на железной дороге ККУ оценил глава кабмина Кыргызстана
16:20
Айсберг А23а утратил статус крупнейшего в мире, потеряв 67 процентов площади