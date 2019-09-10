Странное подводное существо поразило ученых

Опытных ученых удивить не так просто, но загадочное существо, обнаруженное в Тихом океане с помощью управляемого подводного аппарата с HD-камерой, смогло это сделать. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Океанологи довольно долго не могли понять, что собой представляет «подводный призрак» со странными красными очертаниями внутри.

Непонятная желеобразная субстанция похожа на медузу вида Deepstaria enigmatica, однако для них не характерны красные внутренности. Рассмотрев увиденное внимательнее, ученые решили, что стали свидетелями необычного симбиоза, или паразитизма. Внутри медузы спряталось существо рода ракообразных.

Океанологи предполагают, что оно может питаться пищей, которую поглощает медуза, или же самой медузой. Кроме того, хитрый рак использует медузу, чтобы прятаться от врагов.

Пока ученые слишком мало знают о медузах рода Deepstaria, чтобы сделать однозначные выводы. В отличие от многих собратьев, эти медузы не имеют стрекающих щупалец, и способ их охоты исследователям непонятен. Возможно, Deepstaria enigmatica просто захватывает пассивно плывущую добычу в специальные мешки, после чего переваривает ее или распределяет по всему телу.