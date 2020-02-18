«Судно-призрак» прибило к берегам Ирландии

Сухогруз MV Alta, ходящий под флагом Танзании, прибило ветром к южному побережью Ирландии неподалеку от деревни Бэлликоттон (графство Корк). Об этом сообщило Irish Examiner.

По его данным, 77-метровое судно село на мель возле берега.

Последний раз перед этим MV Alta заметили у берегов Африки около полугода назад. Еще раньше корабль, тогда еще не «призрак», заметили к югу от Бермудских островов в сентябре 2018 года. Тогда экипаж MV Alta боролся с последствиями какой-то неисправности. В итоге 10 членов команды эвакуировали, а судно бросили.

Как сообщила береговая охрана Ирландии, в данный момент корабль сидит на камнях. Признаков загрязнения окружающей среды нет, людей на борту не обнаружили. Дальнейшая судьба сухогруза непонятна.

Опрошенные изданием специалисты удивляются необычному пути беспризорного судна, отнесенного ветром и течением через всю Атлантику к Африке, а затем — к Ирландии.