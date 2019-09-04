Меняющий цвет астероид озадачил астрономов

Астрофизики из Массачусетского технологического института (MIT) впервые зафиксировали астероид, меняющий цвет. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на журнал Astrophysical Journal Letters.

Речь о расположенном в главном поясе астероидов и открытом около 30 лет назад объекте 6478 Голт (Gault). Он уже привлекал внимание ученых наличием характерного только для комет «хвоста». При этом у 6478 Голт их два — первый длиной более 800 тысяч километров, второй — около 200 тысяч километров. Теперь астрофизиков озадачила еще одна особенность астероида.

В ходе наблюдений с помощью расположенного на Гавайях инфракрасного телескопа IRTF ученые выяснили, что небесное тело в этом спектре меняет стандартный красный цвет на синий. Увидеть процесс удалось буквально в режиме реального времени, поскольку он происходит стремительно — цвет меняется примерно за двое земных суток.

Читайте по теме Новая планета Солнечной системы получила имя

Ученые предполагают, что изменение цвета связано с исчезновением пыли на поверхности объекта, что обнажает скалистый, синеватый слой, еще не облученный солнечным светом.

«Это внешнее покрытие, скорее всего, очень тонкое, а его потеря открывает синие слои твердого материала, из которого состоит небесное тело. Это может служить и причиной наличия у астероида двух «хвостов», — сказал астроном MIT Майкл Марссет.

Необычные характеристики космического тела вызваны, вероятнее всего, с YORP-эффектом. В соответствии с ним неравномерное поглощение солнечного света астероидом заставляет его вращаться гораздо быстрее. Такое движение создает огромную центробежную силу, из-за которой астероид «испаряется».