Новую опасность мобильных телефонов обнаружили ученые

Ученые из Западного университета в Сан-Паулу (Бразилия) провели исследование бактериальной микрофлоры смартфонов, и результаты довольно пугающие. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Специалисты изучали гаджеты студентов медицинских вузов. Главная цель — понять, насколько опасно для пациентов наличие мобильного телефона в отделении больницы. Как оказалось, мобильные телефоны вполне могут оказаться рассадником очень опасных бактерий.

Около 85 процентов всех бактерий, выделенных с поверхности смартфонов, имели устойчивость к пенициллину, а примерно половина из них показала высокую адгезию к поверхностям.

Почти на половине гаджетов обнаружили золотистый стафилококк — опаснейшую бактерию.

Она может вызвать у ослабленных пациентов менингит, пневмонию, инфекционно-токсический шок и сепсис.

Ученые предупреждают: не стоит пользоваться смартфонами в больничных отделениях без дополнительных мер дезинфекции. Иначе пациенты фактически сталкиваются со своего рода «биологическим оружием» и подвергаются риску заражения внутрибольничными инфекциями.