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Техноблог

Вопреки санкциям. В Лондоне представили новые смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro

Фото Рамблер/новости. Смартфон Honor 20 Pro

Бренд Honor, который принадлежит компании Huawei, из-за американских санкций не отказался от планов по выпуску новых смартфонов и представил в Лондоне две модели — Honor 20 и Honor 20 Pro. Об этом сообщил портал RG Digital

Оба смартфона получили фронтальные камеры, врезанные в экран. Основные камеры получили по четыре модуля, главные из которых — сенсоры 48 мегапикселей от Sony.

Фото Pocket-lint. Смартфон Honor 20 Pro

В модели Honor 20 дополнительно установили широкоугольный объектив с 16-мегапиксельным сенсором, 2 мегапикселя для макросъемки и 2 мегапикселя для определения глубины.

Pro-версия получила также 16 мегапикселей с широким углом, 2 мегапикселя для определения глубины и телефото 8 мегапикселей. Основная камера и телефото получили 4-осевую стабилизацию с трехкратным зумом.

Фото iXBT.com. Смартфон Honor 20

У обеих моделей 6,26-дюймовые IPS-экраны с разрешением Full HD+. Сканер отпечатков пальцев совместили с кнопкой включения. Фронталки в экране получили сенсоры на 24 мегапикселя в Honor 20 и 32 мегапикселя — в Honor 20 Pro.

Смартфоны не стали называть флагманами, хотя и построены они на топовом процессоре Kirin 980 с восемью ядрами частотой до 2,6 ГГц. В младшей «двадцатке» 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, в Pro — 8 гигабайт и 256 гигабайт. Предусмотрен слот для карт памяти.

Несмотря на официальную премьеру, пока нет информации о дате выхода модели. Все из-за ситуации с Google, которая заявила о разрыве сотрудничества с Huawei.
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