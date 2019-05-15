Десять самых надежных марок автомобилей определили британские эксперты

Аналитики британского подразделения J.D. Power опубликовали результаты исследования надежности автомобилей в возрасте до трех лет. Об этом сообщило издание «За рулем».

Эксперты, подсчитав количество поломок на 100 машин, выяснили, что продукция японского автопрома уже не является самой надежной.

Исследователи учитывали 177 параметров в восьми категориях.

Самые проблемные узлы машин на сегодня — Bluetooth, системы распознавания голоса и навигация.

Грешат автомобилисты и на плохой уровень приема и передачи сигналов. Больше всего жалоб исходит от владельцев машин премиальных брендов.

Первое место в списке марок, выпускающих самые надежные автомобили, заняла Peugeot со счетом 77 PP100 (77 поломок на 100 автомобилей). На втором месте оказалась Skoda — 88 PP100. Замыкает тройку лидеров Hyundai с результатом 90 PP100.

Фото из интернета. Skoda Octavia

На четвертом и пятом местах рейтинга Nissan и Suzuki, заработавшие по 94 PP100. Далее Opel с результатом 95 PP100, Kia — 101 PP100 и компания Mini — 103 PP100.

Замкнули десятку Ford с результатом 104 PP100 и Volvo — 106 PP100.

Среди самых надежных моделей отмечены Volkswagen Up, Tiguan и Passat, Hyundai i10 и i20, Peugeot 108, 208, 2008 и 3008, Skoda Octavia, Seat Leon, Ford Focus, C-Max и Fiesta, Honda CR-V, Opel Insignia, Mokka и Zafira, Mercedes-Benz C-класса и Е-класса, Citroen C4 Picasso и Nissan Juke.

Фото из интернета. Hyundai i20

Самыми проблемными стали автомобили марки BMW. Их результат — 181 PP100. На предпоследнем месте FIAT, набравшие 173 PP100. Далее следуют Audi с результатом 167 PP100, Jaguar (159 PP100) и Land Rover (142 поломки на 100 автомобилей).

В десятке аутсайдеров также Mercedes—Benz, набравший 136 PP100, и Toyota, чьи машины ломаются слишком часто для сложившегося имиджа, — 134 PP100. А также Citroen (126 PP100), Renault и Mazda, набравшие по 122 PP100.