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Техноблог

В Китае с помощью смартфона Huawei P30 Pro сняли научно-фантастический фильм

Фото Gizmochina. Кадры из фильма

Научно-фантастический короткометражный фильм под названием «Глаз будущего» стал первой работой режиссера Пэн Юлуня, снятой на Huawei P30 Pro. Об этом сообщил портал Gizmochina.

Специалисты лаборатории DxOMark поместили Huawei P30 Pro на первое место в рейтинге лучших камерофонов в тесте селфи-камеры и при оценке возможностей по записи видеороликов.

Фото Gizmochina. Кадры из фильма
Короткометражный научно-фантастический фильм сняли на Huawei P30 Pro в разрешении 1080р.

Автор фильма утверждает, что он не использовал другие камеры, кроме Huawei P30 Pro. В частности, в фильме демонстрируются возможности оптического зума смартфона.

Фото Gizmochina. Кадры из фильма
Оценить фильм можно по ссылке. Правда, только картинку, если вы не владеете китайским языком.
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