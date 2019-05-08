21:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Ученые раскрыли секрет таинственных дыр во льдах Антарктиды

Фото Science$#097;lert

Гигантские антарктические полыньи появлялись и исчезали, долгие годы оставляя ученых в недоумении. И вот им удалось раскрыть секрет, сообщил портал @hi-tech.

Еще в 1970-е годы, когда начали появляться первые спутниковые снимки Земли, ученые заметили огромную каверну в сезонных льдах в море Лазарева. Через какое-то время она исчезла.

Примерно через полтора года, в один из самых холодных месяцев в этих широтах, она снова появилась на том же месте. Исполинская полынья площадью около 9 тысяч 500 квадратных километров исчезла к началу лета — так же неожиданно, как и появилась.

С тех пор подобные образования неоднократно видели в Антарктике, но разгадать тайну их появления никак не могли.

Фото Geology In
И вот ученые объяснили феномен антарктических дыр. Это своеобразные шрамы, остающиеся после циклонов. Скорость воздушных потоков возле «глаза бури» достигает 120 километров в час. Эти мощные ветра просто разбрасывают ледяной покров в стороны, действуя наподобие сверла.

Ученые утверждают, что гигантские полыньи не являются чем-то катастрофичным. Даже напротив — дыры во льду могут быть весьма полезными. Они дают доступ к открытой воде пингвинам и морским котикам и способствуют дополнительному теплообмену между океаном и атмосферой.
Ссылка:
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
Километровая скважина в Антарктиде. Завораживающее видео погружения
В Антарктиде погибли два сотрудника американской научной станции
В Антарктиде подо льдами обнаружили более 90 вулканов
Китай намерен построить аэродром в Антарктиде
Популярные новости
Пешеходная 3D-зебра: попробуй не&nbsp;притормози Пешеходная 3D-зебра: попробуй не притормози
Смартфон Redmi Note 7&nbsp;слетал в&nbsp;космос и&nbsp;вернулся с&nbsp;фотографиями Земли Смартфон Redmi Note 7 слетал в космос и вернулся с фотографиями Земли
ВВС США испытали боевой лазер и&nbsp;сбили ракеты в&nbsp;воздухе ВВС США испытали боевой лазер и сбили ракеты в воздухе
NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Бизнес
Elite House: Сносить дома на&nbsp;Южной магистрали не&nbsp;будут Elite House: Сносить дома на Южной магистрали не будут
9&nbsp;Мая на&nbsp;АЗС сети &laquo;Газпромнефть&raquo; будет играть духовой оркестр 9 Мая на АЗС сети «Газпромнефть» будет играть духовой оркестр
Низкий поклон и&nbsp;безграничная благодарность великому поколению победителей! Низкий поклон и безграничная благодарность великому поколению победителей!
Безопасность в&nbsp;действии: турнир по&nbsp;пожарно-прикладному спорту Безопасность в действии: турнир по пожарно-прикладному спорту