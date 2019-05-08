Ученые раскрыли секрет таинственных дыр во льдах Антарктиды

Гигантские антарктические полыньи появлялись и исчезали, долгие годы оставляя ученых в недоумении. И вот им удалось раскрыть секрет, сообщил портал @hi-tech.

Еще в 1970-е годы, когда начали появляться первые спутниковые снимки Земли, ученые заметили огромную каверну в сезонных льдах в море Лазарева. Через какое-то время она исчезла.

Примерно через полтора года, в один из самых холодных месяцев в этих широтах, она снова появилась на том же месте. Исполинская полынья площадью около 9 тысяч 500 квадратных километров исчезла к началу лета — так же неожиданно, как и появилась.

С тех пор подобные образования неоднократно видели в Антарктике, но разгадать тайну их появления никак не могли.

Фото Geology In

120 километров

И вот ученые объяснили феномен антарктических дыр. Это своеобразные шрамы, остающиеся после циклонов. Скорость воздушных потоков возле «глаза бури» достигаетв час. Эти мощные ветра просто разбрасывают ледяной покров в стороны, действуя наподобие сверла.

Ученые утверждают, что гигантские полыньи не являются чем-то катастрофичным. Даже напротив — дыры во льду могут быть весьма полезными. Они дают доступ к открытой воде пингвинам и морским котикам и способствуют дополнительному теплообмену между океаном и атмосферой.