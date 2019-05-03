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Техноблог

Вертикальный телевизор Samsung для любителей видео со смартфонов

Фото Techaeris. Вертикальный телевизор The Sero

Современная молодежь активно смотрит вертикальный мультимедийный контент, снятый на смартфон. Для них Samsung представила необычный девайс The Sero, сообщил портал @hi-tech.

Это вертикальный телевизор, который комплектуется чипом NFC и позволяет передавать вертикальный контент со смартфона на большой экран.

Телевизор оснащен 4,1-канальными 60-ваттными динамиками, которые можно использовать для воспроизведения музыки через Samsung Music или другой потоковый музыкальный сервис. 

Телевизор можно привести и в горизонтальное положение для просмотра традиционного контента, а также использовать интегрированный виртуальный помощник Bixby для голосового управления.

The Sero поступил в продажу в Южной Корее в начале мая за 1,89 миллиона корейских вон, или чуть более 100 тысяч сомов.
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