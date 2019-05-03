Вертикальный телевизор Samsung для любителей видео со смартфонов

Современная молодежь активно смотрит вертикальный мультимедийный контент, снятый на смартфон. Для них Samsung представила необычный девайс The Sero, сообщил портал @hi-tech.

Это вертикальный телевизор, который комплектуется чипом NFC и позволяет передавать вертикальный контент со смартфона на большой экран.

Телевизор оснащен 4,1-канальными 60-ваттными динамиками, которые можно использовать для воспроизведения музыки через Samsung Music или другой потоковый музыкальный сервис.

Телевизор можно привести и в горизонтальное положение для просмотра традиционного контента, а также использовать интегрированный виртуальный помощник Bixby для голосового управления.

The Sero поступил в продажу в Южной Корее в начале мая за 1,89 миллиона корейских вон, или чуть более 100 тысяч сомов.