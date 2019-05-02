Facebook ждет масштабное обновление

Компания Facebook на конференции F8 для разработчиков показала новую версию мессенджера и веб-версии социальной сети. Об этом сообщил портал @hi-tech.
Обновление Facebook сосредоточено на улучшении социального взаимодействия пользователей, поэтому приоритет отдали группам и мероприятиям. Сервис будет генерировать специальную персонализированную ленту, состоящую из публикаций интересных вам групп, вместо большого потока новостей от друзей. Вся навигация переместится в верхнюю часть страницы.
Для Facebook Messenger представлен проект LightSpeed, который сократит занимаемое приложением место на устройстве пользователя и ускорит запуск до 2 секунд. Вдобавок запустят десктопную версию приложения.
В приложении появятся «истории» для обмена сообщениями между близкими людьми, так это нововведение позиционируют в компании.
Помимо этого, Facebook расширит функциональность видеочатов в мессенджере: у пользователей появится возможность устраивать совместный просмотр видео, находясь на любом расстоянии друг от друга. Официальный выход обновления запланирован в этом году.