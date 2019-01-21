Kia представила огромный кроссовер Telluride

На автосалоне в Детройте Kia представила серийную версию кроссовера Kia Telluride. Он является самым большим автомобилем компании за все время ее существования, пишет издание «За рулем».

Kia Telluride имеет просторный 8-местный салон и оснащается 3,8-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 291 лошадиная сила.

Этот 6-цилиндровый силач имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, а его мощность идет по умолчанию на передние колеса и при необходимости перераспределяется на задние, если требуют дорожные условия.

Водитель может выбрать любой из четырех режимов движения: Smart, Eco, Sport и Comfort и дополнять их настройками Snow и AWD Lock, если под колеса вдруг попадет кусок бездорожья.

В режимах Smart и Eco мощность двигателя поступает только на передние колеса. При выборе настроек Comfort или Snow крутящий момент начинает распределяться между передними и задними колесами в разных пропорциях. Для равномерного распределения — 50:50 — действует дополнительная настройка AWD Lock.

Салон изобилует разного рода системами для развлечения и комфортного времяпрепровождения водителя и семи пассажиров. Это мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, звук которой распространяется при помощи 10 динамиков системы Harman Kardon. По салону кроссовера раскиданы шесть USB-портов. Есть и места для беспроводной зарядки гаджетов.

Kia Telluride может похвастать самыми разными системами безопасности. Это и контроль мертвых зон, и предупреждение о выезде из полосы движения, и система помощи удержания в полосе, не просто адаптивный, а интеллектуальный круиз-контроль и система предупреждения лобовых столкновений.

Есть даже система обнаружения движения в салоне после запирания дверей. С ее помощью забыть спрятавшегося там ребенка или питомца не получится: сигнал о ценной находке придет на смартфон благодаря специальному приложению.

В продажу новый Kia Telluride поступит через год и будет предлагаться в четырех комплектациях LX, EX, S и SX. Стоимость кроссовера объявят ближе к началу продаж.