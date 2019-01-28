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Техноблог

Ученые из Китая создали подушку, подавляющую звук храпа

Китайские ученые разработали подушку с электронной «начинкой», которая может эффективно подавлять звук храпа для человека, спящего рядом с храпящим. Об этом со ссылкой на работу группы разработчиков из Университета Северного Иллинойса во главе с Личуань Лю сообщает IEEE Spectrum.

Подушка состоит из трех микрофонов, динамиков и звукового фильтра. В основе новинки лежит обычная система шумоподавления, которая используется в некоторых моделях наушников. С помощью микрофонов она получает данные о звуковом окружении, выделяет звуки храпа и из динамиков испускает аналогичные по амплитуде, но имеющие перевернутую фазу звуковые волны.

Ранее подобные акустические системы встраивали в изголовье кровати. Но они могли эффективно работать лишь в одной или нескольких точках, где пересекались звуковые волны. Эти точки не всегда совпадали с положением головы лежащего рядом с храпящим партнером человека, поэтому система была не всегда полезна.

Специалисты из Университета Северного Иллинойса смогли решить проблему, разместив динамики внутри подушки и добавив в систему сразу три микрофона.

Один из них отвечает за выделение характерных для храпа колебаний. Два других микрофона корректируют ошибки записи, их данные также используются для анализа фоновых шумов. Это позволяет более точно исключать их из звуковой картины храпа.

Как заверяют разработчики, подушка способна подавлять звуки храпа интенсивностью до 31 децибела для правого уха и до 30 децибел для левого. Средняя интенсивность подобных звуков достигает 50-60 децибел. Предыдущие версии подавляющих храп систем могли справиться со звуками интенсивностью до 22 децибел.
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