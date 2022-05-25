Новый фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 7 представили в Китае

В Китае компания Xiaomi представила преемника популярного Mi Band 6 — фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 7. Новинка обладает водонепроницаемым корпусом — в среде с повышенной влажностью ей ничего не будет, но перед походом в душ гаджет все же лучше снять, сообщил портал @hi-tech.

AMOLED-экран увеличен до 1,62-дюйма — в предыдущей версии предлагалась 1,56-дюймовая панель. Таким образом, площадь обзора увеличилась на 25 процентов. Помимо дисплея, изменился и объем батареи. Новый гаджет «проживет» на одном заряде дольше, так как емкость аккумулятора увеличена со 125 мАч до 180 мАч. Производитель обещает 14 дней автономной работы.

Фото Xiaomi. Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 7

Фитнес-браслет поддерживает все основные опции, в числе которых отслеживание пульса, уровня кислорода в крови, подсчет пройденных шагов и сожженных калорий, а также мониторинг сна. Интересное дополнение: если содержание кислорода в крови упадет ниже 90 процентов, устройство завибрирует, предупреждая об опасности.

Для персонализации девайса можно воспользоваться встроенными циферблатами и разными ремешками. Среди последних есть и необычные варианты, будь то антибактериальный браслет, браслет с камуфляжной расцветкой и флуоресцентный браслет.

Фото Xiaomi. Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 7

Цена — 239 юаней (около 2 тысяч 900 сомов). Помимо обычной версии фитнес-браслета, есть и вариант с чипом NFC для бесконтактной оплаты. Эта модель стоит 279 юаней (около 3 тысяч 400 сомов).