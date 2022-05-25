11:49
USD 89.35
EUR 96.24
RUB 0.97
Техноблог

Новый фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 7 представили в Китае

Фото Xiaomi. Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 7

В Китае компания Xiaomi представила преемника популярного Mi Band 6 — фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 7. Новинка обладает водонепроницаемым корпусом — в среде с повышенной влажностью ей ничего не будет, но перед походом в душ гаджет все же лучше снять, сообщил портал @hi-tech.

AMOLED-экран увеличен до 1,62-дюйма — в предыдущей версии предлагалась 1,56-дюймовая панель. Таким образом, площадь обзора увеличилась на 25 процентов. Помимо дисплея, изменился и объем батареи. Новый гаджет «проживет» на одном заряде дольше, так как емкость аккумулятора увеличена со 125 мАч до 180 мАч. Производитель обещает 14 дней автономной работы.

Xiaomi
Фото Xiaomi. Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 7

Фитнес-браслет поддерживает все основные опции, в числе которых отслеживание пульса, уровня кислорода в крови, подсчет пройденных шагов и сожженных калорий, а также мониторинг сна. Интересное дополнение: если содержание кислорода в крови упадет ниже 90 процентов, устройство завибрирует, предупреждая об опасности.

Для персонализации девайса можно воспользоваться встроенными циферблатами и разными ремешками. Среди последних есть и необычные варианты, будь то антибактериальный браслет, браслет с камуфляжной расцветкой и флуоресцентный браслет.

Xiaomi
Фото Xiaomi. Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 7

Цена — 239 юаней (около 2 тысяч 900 сомов). Помимо обычной версии фитнес-браслета, есть и вариант с чипом NFC для бесконтактной оплаты. Эта модель стоит 279 юаней (около 3 тысяч 400 сомов).
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/234638/
просмотров: 4823
Версия для печати
Материалы по теме
Интерьер своего первого электромобиля SU7 показала компания Xiaomi
Фотографии первого электромобиля Xiaomi попали в интернет
Дети не играют на улице и сидят в телефонах. Когда обращаться к психологу
Набор гаджетов Apple из платины с бриллиантами представили для миллиардеров
Европейский совет запретил выпуск смартфонов без съемной батареи с 2027 года
Xiaomi представила детские смарт-часы серии Mi Rabbit
Как выжить в темном царстве. Гаджеты, которые помогут при отключении света
Эксперты определили худший продукт Apple в 2022 году
Эксперты составили рейтинг лучших гаджетов в 2022 году
Инсайдер опубликовал скриншот с результатами теста Xiaomi 13, и они впечатляют
Популярные новости
Компания Google решила закрыть один из&nbsp;популярных сервисов Компания Google решила закрыть один из популярных сервисов
Нейросеть ChatGPT стала доступна для пользователей без регистрации Нейросеть ChatGPT стала доступна для пользователей без регистрации
В&nbsp;Android 15&nbsp;появится функция сокрытия геопозиции смартфона от&nbsp;оператора В Android 15 появится функция сокрытия геопозиции смартфона от оператора
Бизнес
Почему бизнес выбирает&nbsp;О! Почему бизнес выбирает О!
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
&laquo;РСК Банк&raquo; получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН «РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
4 апреля, четверг
11:43
Кыргызстан отправит гумпомощь Казахстану — Акылбек Жапаров Кыргызстан отправит гумпомощь Казахстану — Акылбек Жапа...
11:23
Пропавшую в Жайылском районе 15-летнюю Адинай Самудинову нашли
11:21
В Бишкеке прошел рейд по выявлению попрошаек
11:05
ВВП Кыргызстана достиг 248 миллиардов сомов по итогам первого квартала 2024 года
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 апреля