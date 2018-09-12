Xiaomi выпустила поводок для детей

Китайский производитель самых различных товаров пробует свои силы в новой категории.

На онлайн-площадке Youpin, принадлежащей Xiaomi, появился ещё один необычный продукт. Это вожжи для детей, благодаря которым ребёнок не потеряется во время прогулки. Об этом сообщает Life.

Гаджет получил название Shuo Mi Anti-Lost Traction Bracelet. Он представляет собой два браслета, которые соединены тросом в виде пружины. Гаджет растягивается до двух метров, а жилу из нержавеющей стали внутри прозрачной оболочки почти невозможно перерезать.

Фото Xiaomi

Застежка не даст ребенку ослабить браслет. При этом пряжка оснащена замком, чтобы ее нельзя было расстегнуть. Ключ расположен на стороне родителя. Стоит такой гаджет почти $8.

Аналог браслетов Xiaomi можно приобрести и на популярном портале AliExpress.

Фото Aliexpress

Здесь вам предложат поводок из пластика в двух цветах, который также надевается на руку ребенка и может быть закреплен у родителя на ремне, сумке или надет руку. По описанию, подходит для любого людного места. Такой браслет стоит около $3.