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Техноблог

InstaDreamer: новый гаджет научит контролировать сны

Браслет InstaDreamer выглядит и работает по принципу фитнес-гаджета. У него есть датчики для определения физической активности и отслеживания фаз сна. Однако его главная задача — помочь с контролем снов, сообщил портал mail.ru.

В течение дня, пока человек работает, ест и гуляет, браслет периодически начинает вибрировать. Это помогает подсознанию человека понять, что сейчас он не спит и контролирует все действия.

В итоге создается ассоциация, поэтому когда браслет начнет вибрировать во сне, то человек должен это осознать и получить контроль над сном. Разработчики использовали теорию кондиционирования российского физиолога Ивана Павлова.

По их заявлению, с помощью этого метода контроля над сном можно посетить любую страну, встретить кумира, побороть страхи и многое другое.

Заодно браслет отслеживает жизненные показатели человека во время сна, так как работает еще и как будильник. Однако он будит владельца не по конкретному времени, а только на каком-то промежутке, подбирая оптимальный момент для пробуждения.

Зато стоит InstaDreamer не как обычный фитнес-браслет — $200. Доставлять гаджет по предзаказу начнут только в феврале 2019 года.
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