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Спорт

«Дордой» приблизился к победе в чемпионате Кыргызстана по футболу

Фото ФК «Дордой». Эпизод чемпионата Кыргызстана по футболу

«Дордой» еще на шаг приблизился к победе в чемпионате Кыргызстана среди команд топ-лиги по футболу.

В национальном первенстве 27 и 28 октября прошли поединки 26-го тура.

«Дордой» разгромил «Академию» — 8:0. По одному результативному удару нанесли Муролим Ахмедов, Бекжан Сагынбаев, Азиз Сыдыков, Фархат Мусабеков и Авазбек Откеев, а Эрнист Батырканов сделал хет-трик.

«Алай» обыграл «Абдыш-Ату» — 3:1. У «Алая» отличились Шухрат Рахмонов, Жоел Кожо и Амируддин Шарифи, у «Абдыш-Аты» — Камолидин Ташиев.

«Нефтчи» одолел «Илбирс» — 1:0. Гол забил Манас Жутанов.

«Алга» с таким же счетом взяла верх над «Кара-Балтой». Отличился Санжар Туракулов.

«Дордой» (59 очков) лидирует в турнирной таблице. Следом идут «Алай» (54 очка) и «Абдыш-Ата» (52). До конца чемпионата участникам осталось провести по два-три матча. Есть вероятность, что уже в следующем туре «Дордой» гарантирует себе звание чемпиона.
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