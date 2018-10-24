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Спорт

«Алай» разгромил соперника в 25-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу

«Алай» разгромил соперника в 25-м туре чемпионата Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

Сегодня прошло три матча национального первенства. «Дордой» со счетом 4:2 одолел «Нефтчи». У победителей голы забили Ислам Шамшиев (дважды), Кайрат Жыргалбек уулу и Эрнист Батырканов, у проигравших — Эльдар Молдожунусов и Отабек Хайдаров.

«Кара-Балта» победила «Илбирс» — 3:2. У «Кара-Балты» результативные удары нанесли Атай Джакыпбаев, Азамат Омуралиев и Урмат Абдукаимов, у «Илбирса» — Эрмек Нусубалиев и Эржан Нурбеков.

«Алай» уверенно обыграл «Академию» — 6:1. Два мяча у «Алая» забил Акрамжон Умаров, а Амируддин Шарифи отличился четырежды. Гол в составе «Академии» на счету Ислама Айсаева.

«Дордой» (56 очков) сохраняет первое место в турнирной таблице. На второе поднялся «Алай» (51 очко). На третьем — «Абдыш-Ата» (49). В заключительном матче 25-го тура, намеченном на 25 октября, сразятся «Абдыш-Ата» и «Алга».
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