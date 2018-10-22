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Спорт

Хук слева. В Бишкеке определились чемпионы по боксу

В Бишкеке в зале «Челленджер» 18-21 октября прошел чемпионат города среди мужчин по боксу. Об этом 24.kg сообщила главный секретарь состязаний Айнура Сыдыкова.

Целью турнира было комплектование сборной Бишкека для участия в предстоящем чемпионате КР. На ринг вышли 69 боксеров. В весовой категории 52 килограмма лучшим стал Туркбай уулу Мирлан, 57 килограммов — Жаныбек Мусаев, 63 килограмма — Кадырбек уулу Арген.

В весе 69 килограммов первенствовал Дамирдин уулу Данияр, 75 килограммов — Бекжигит уулу Омурбек, 81 килограмм — Адылбек уулу Эркин. В категории 91 килограмм победил Токтосун уулу Бекболсун, свыше 91 килограмма — Сталбек Карасартов.
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