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Спорт

Топ-лига по футболу. Лидеры идут без поражений

«Дордой», «Абдыш-Ата» и «Алай» победили в 24-м туре чемпионата Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

По ее данным, поединки очередного тура прошли 20 и 21 октября.

«Нефтчи» был сильнее «Академии» — 3:0. Отличились Умидилло Иминов, Манас Карипов и Максуджон Хаитов.

«Алай» с таким же счетом взял верх над «Алгой». Результативные удары нанесли Жоел Кожо (дважды) и Амируддин Шарифи.

«Абдыш-Ата» одолела «Илбирс» — 2:1. У победителей голы забили Роман Джабаев и Алимардон Шукуров, у проигравших — Эрмек Нусубалиев.

«Дордой» еще на шаг приблизился к чемпионству, выиграв у «Кара-Балты» — 3:1. За «Дордой» забили Кайрат Жыргалбек уулу, Ислам Шамшиев и Абай Боколеев, за «Кара-Балту» — Кубанычбек Куренкеев.

«Дордой» (53 очка) идет на первом месте в турнирной таблице. Далее следуют «Абдыш-Ата» (49 очков) и «Алай» (48).
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