Кыргызстанцы победили в международном полумарафоне

Кыргызстанцы победили в международном Алматинском полумарафоне. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Состязания прошли 14 октября. На старт вышло около 2,8 тысячи участников. Отечественные спортсмены заняли три первых места.

На дистанции 21 километр среди мужчин 18-34 года и в абсолютном зачете первенствовал Илья Тяпкин. Его итоговый результат составил 1 час 5 минут 53 секунды. Ближайшего преследователя он опередил почти на минуту. Среди женщин в возрастной группе 50-59 лет лучшей стала Толгонай Шааева (1 час 40 минут 37 секунд).

Фото Алматы Марафон. Эпизод Алматинского полумарафона

Кроме того, на дистанции 10 километров среди мужчин 35-49 лет победил Бакыт Момуналиев (36 минут 4 секунды).