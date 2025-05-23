В Бишкеке 24 мая перекроют дороги из-за полумарафона ONE RUN

В Бишкеке 24 мая в ФОК «Газпром-детям» в 7.00 стартует международный полумарафон ONE RUN. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Полумарафон соберет более 1 тысячи спортсменов и любителей здорового образа жизни. Они буду участвовать в дистанциях: 21,1 километра, 10 километров, 5 километров. Для самых маленьких участников пройдет детский забег на один километр.

На время проведения полумарафона с 6.30 до 12.00 будет закрыта южная сторона улиц Жайыла Баатыра и проспекта Абсамата Масалиева для автомобильного движения согласно схеме.

Фото пресс-службы мэрии

Целью спортивного мероприятия является приобщение как можно больше людей к активному и здоровому образу жизни и пропаганда спорта среди населения.

Также полумарафон одновременно запланирован в Китае, Бразилии, Египте, Сербии, Беларуси, Бахрейне, Катаре, Венесуэле, Индии, Иордании, Малайзии, Непале, ОАЭ, Пакистане, Саудовской Аравии, Чили, Ливане, Тунисе, Армении, во всех регионах России и других странах.

Мероприятие состоится при поддержке Госагентства физической культуры и спорта при кабмине КР, департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека, Федерации легкой атлетики КР и Дирекции международного марафона.