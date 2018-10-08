Боксер из Кыргызстана выиграл «серебро» в Казахстане

Кыргызстанец Дамирдин уулу Данияр выиграл «серебро» на международном турнире по боксу. Об этом сообщили казахстанские СМИ.

Традиционные состязания прошли 4-7 октября в городе Актау. Их посвятили памяти основателя казахстанского бокса, первого мастера спорта СССР в РК, заслуженного тренера Шокыра Болтекулы. За победу боролись более ста спортсменов из десяти стран.

Дамирдин уулу Данияр выступал в весе до 69 килограммов. На пути к финалу он уверенно одолел всех соперников, а в решающем поединке уступил Билолбеку Мирзарахимову из Узбекистана.