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Спорт

«Дордой» и «Алай» победили в 23-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу

«Дордой» и «Алай» победили в 23-м туре чемпионата Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

По ее данным, 30 сентября прошло четыре поединка национального первенства.

«Илбирс» со счетом 4:2 одолел «Кара-Балту». У победителей отличились Эрмек Нусубалиев (дважды), Нурлан Карыкпаев и Максим Есин, у проигравших — Урмат Абдукаимов и Жаныш Куренкеев.

«Алга» и «Абдыш-Ата» сыграли вничью — 0:0.

«Дордой» взял верх над «Нефтчи» — 2:1. За «Дордой» забили Кайрат Жыргалбек уулу и Ислам Шамшиев, за «Нефтчи» — Шерзод Шакиров.

«Алай» был сильнее «Академии» — 5:2. У «Алая» результативные удары нанесли Артур Муладжанов, Жоел Кожо (дважды), Эрлан Машарипов и Шухрат Рахмонов, у «Академии» — Ислам Межитов и Азиз Келдияров.

В турнирной таблице первое место по-прежнему занимает «Дордой» (50 очков). За ним идут «Абдыш-Ата» (46 очков) и «Алай» (45 очков). Матчи следующего тура пройдут 20-21 октября.
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