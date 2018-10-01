«Дордой» и «Алай» победили в 23-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу

«Дордой» и «Алай» победили в 23-м туре чемпионата Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.
По ее данным, 30 сентября прошло четыре поединка национального первенства.
«Илбирс» со счетом 4:2 одолел «Кара-Балту». У победителей отличились Эрмек Нусубалиев (дважды), Нурлан Карыкпаев и Максим Есин, у проигравших — Урмат Абдукаимов и Жаныш Куренкеев.
«Алга» и «Абдыш-Ата» сыграли вничью — 0:0.
«Алай» был сильнее «Академии» — 5:2. У «Алая» результативные удары нанесли Артур Муладжанов, Жоел Кожо (дважды), Эрлан Машарипов и Шухрат Рахмонов, у «Академии» — Ислам Межитов и Азиз Келдияров.