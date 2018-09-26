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Спорт

«Дордой» победил «Алай» в чемпионате Кыргызстана по футболу

Фото из архива ФК «Дордой». Эпизод матча между «Дордоем» и «Алаем»

«Дордой» победил «Алай» в чемпионате Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

Как отмечается, 25 и 26 сентября прошли поединки 22-го тура национального первенства.

«Нефтчи» со счетом 3:2 одолел «Кара-Балту». У победителей отличились Максуджон Хаитов, Отабек Хайдаров и Эльдар Молдожунусов, у проигравших — Кубанычбек Куренкеев и Жанарбек Жаныбек уулу.

Ведущая борьбу за чемпионство «Алга» неожиданно уступила «Илбирсу» — 0:1. Гол забил Шаршенбек Бакыт уулу. «Абдыш-Ата» с таким же счетом победила «Академию». Единственный результативный удар нанес Айдар Мамбеталиев.

В центральном матче тура «Дордой» в гостях был сильнее «Алая» — 2:0. Мячи забили Муролим Ахмедов и Эрнист Батырканов.

По итогам тура «Дордой» (47 очков) сохранил первое место в турнирной таблице. Следом идут «Абдыш-Ата» (45 очков), «Алай» и «Алга» (по 42 очка).

Следующий тур пройдет 30 сентября.
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