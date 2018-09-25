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Спорт

Сына Алтынбека Сулайманова пригласили играть за нью-йоркский хоккейный клуб

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Девятилетнего хоккеиста младшей сборной Кыргызстана Нуртемира Сулайманова пригласили в хоккейный клуб Aviator (Нью-Йорк).

Нуртемир Сулайманов является воспитанником хоккейного клуба «Алга Бишкек», за который выступал с трехлетнего возраста. В 7 лет Нуртемир прошел отбор в хоккейный клуб СКА в Санкт-Петербурге. Он выступал в первой пятерке, став лидером атаки, и получил псевдоним маленький Овечкин.

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Летом 2018 года Нуртемир участвовал в летних сборах хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс», где его заметили тренеры молодежного состава клуба Aviator. Он уже успел отыграть шесть игр и забить восемь шайб, что является рекордом в лиге.

Отметим, Нуртемир — сын лидера парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбека Сулайманова.
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