Сына Алтынбека Сулайманова пригласили играть за нью-йоркский хоккейный клуб

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Нуртемир Сулайманов является воспитанником хоккейного клуба «Алга Бишкек», за который выступал с трехлетнего возраста. В 7 лет Нуртемир прошел отбор в хоккейный клуб СКА в Санкт-Петербурге. Он выступал в первой пятерке, став лидером атаки, и получил псевдоним маленький Овечкин.
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Летом 2018 года Нуртемир участвовал в летних сборах хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс», где его заметили тренеры молодежного состава клуба Aviator. Он уже успел отыграть шесть игр и забить восемь шайб, что является рекордом в лиге.
Отметим, Нуртемир — сын лидера парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбека Сулайманова.