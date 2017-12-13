Кыргызстанский художник создал картину звезды НХЛ Овечкина из ниток и гвоздей

Кыргызстанский художник Азамат Джаналиев создал картину звезды НХЛ Александра Овечкина из ниток и гвоздей.

Напомним, на своей страничке в Facebook Джаналиев пообещал, что поможет осуществить мечту члена детской сборной Бишкека по хоккею Нуртемира Сулайманова встретиться со звездой НХЛ. Для этого художник пообещал сделать уникальную картину из гвоздей и ниток с изображением хоккеиста.

Художник прославился тем, что при помощи гвоздей и ниток изготовил портреты экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, президента России Владимира Путина, главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и ряда других известных политиков.