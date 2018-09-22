«Алай» забил девять мячей в матче чемпионата Кыргызстана по футболу

«Алай» забил девять мячей в матче чемпионата Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

Сегодня прошли четыре поединка 21-го тура национального первенства.

«Дордой» со счетом 6:1 разгромил «Илбирс». За «Дордой» забили Муролим Ахмедов, Бекжан Сагынбаев, Эрнист Батырканов, Азиз Сыдыков и Кайрат Жыргалбек уулу (дважды), за «Илбирс» — Эрмек Нусубалиев.

«Алга» одолела «Академию» — 2:0. Отличились Санжар Туракулов и Турсунали Рустамов.

«Алай» не оставил шансов «Кара-Балте» — 9:0. Результативные удары нанесли Одилжон Абдурахманов, Элдияр Сардарбеков, Ильяз Алимов, Амируддин Шарифи (трижды) и Жоел Кожо (трижды).

«Абдыш-Ата» победила «Нефтчи» — 3:2. У «Абдыш-Аты» забили Семетей Данияров, Илгиз Эрмеков, Айдар Мамбеталиев и Аманбек Маныбеков (в свои ворота), у «Нефтчи» — Манас Жутанов.

По итогам тура «Дордой» (44 очка) сохранил первое место в турнирной таблице. Следом идут «Алай», «Алга» и «Абдыш-Ата» (по 42 очка). Матчи следующего тура пройдут 25 и 26 сентября.