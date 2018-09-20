«Алга» победила «Дордой» в чемпионате Кыргызстана по футболу

«Алга» победила «Дордой» в чемпионате Кыргызстана среди команд топ-лиги по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

По ее данным, 18 и 19 сентября прошли поединки двадцатого тура национального первенства.

«Академия» со счетом 1:0 переиграла «Илбирс». Гол забил Азиз Келдияров.

«Абдыш-Ата» одолела «Кара-Балту» — 2:1. У победителей два мяча в активе Камолидина Ташиева, у проигравших отличился Атай Джакыпбаев.

«Алай» разгромил «Нефтчи» — 5:1. За «Алай» забили Давлятжан Баратов, Жоел Кожо, Элдияр Сардарбеков и Амируддин Шарифи (дважды), за «Нефтчи» — Эльдар Молдожунусов.

В центральном матче тура «Алга» со счетом 2:1 обыграла «Дордой». У «Алги» отличились Турсунали Рустамов и Алмазбек Мирзалиев, у «Дордоя» — Муролим Ахмедов.

По итогам тура «Дордой» (41 очко) сохранил первое место в турнирной таблице. Однако его преимущество над преследователями заметно сократилось. У «Алги», «Алая» и «Абдыш-Аты» по 39 очков.

Следующий тур пройдет 22 сентября.