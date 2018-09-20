08:44
USD 69.25
EUR 81.03
RUB 1.03
Спорт

«Алга» победила «Дордой» в чемпионате Кыргызстана по футболу

«Алга» победила «Дордой» в чемпионате Кыргызстана среди команд топ-лиги по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

По ее данным, 18 и 19 сентября прошли поединки двадцатого тура национального первенства.

«Академия» со счетом 1:0 переиграла «Илбирс». Гол забил Азиз Келдияров.

«Абдыш-Ата» одолела «Кара-Балту» — 2:1. У победителей два мяча в активе Камолидина Ташиева, у проигравших отличился Атай Джакыпбаев.

«Алай» разгромил «Нефтчи» — 5:1. За «Алай» забили Давлятжан Баратов, Жоел Кожо, Элдияр Сардарбеков и Амируддин Шарифи (дважды), за «Нефтчи» — Эльдар Молдожунусов.

В центральном матче тура «Алга» со счетом 2:1 обыграла «Дордой». У «Алги» отличились Турсунали Рустамов и Алмазбек Мирзалиев, у «Дордоя» — Муролим Ахмедов.

По итогам тура «Дордой» (41 очко) сохранил первое место в турнирной таблице. Однако его преимущество над преследователями заметно сократилось. У «Алги», «Алая» и «Абдыш-Аты» по 39 очков.

Следующий тур пройдет 22 сентября.
Ссылка:
просмотров: 98
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанки проиграли второй матч в отборе на чемпионат Азии по футболу
Кыргызстанки уступили на старте отборочного турнира на чемпионат Азии по футболу
«Дордой» победил «Абдыш-Ату» в чемпионате Кыргызстана по футболу
Сборная Кыргызстана по футболу победила команду Сирии
На футбольном матче между сборными Кыргызстана и Сирии погас свет
Прямая трансляция футбольного матча между сборными Кыргызстана и Сирии
Спортивный календарь с 10 по 16 сентября
Сборная Кыргызстана по футболу сыграла вничью с командой Палестины
Матч сборных Кыргызстана и Палестины по футболу. Прямая трансляция
Спортивный календарь с 3 по 9 сентября
Популярные новости
Криштиану Роналду спародировал журналиста за&nbsp;его спиной Криштиану Роналду спародировал журналиста за его спиной
Боец Дастан Шаршеев стал чемпионом Центральной Азии по&nbsp;кикбоксингу Боец Дастан Шаршеев стал чемпионом Центральной Азии по кикбоксингу
Кыргызстанец Эрбол Бакиров&nbsp;&mdash; чемпион мира по&nbsp;борьбе Кыргызстанец Эрбол Бакиров — чемпион мира по борьбе
Реванш года. Борец Акжол Махмудов завоевал бронзу на&nbsp;чемпионате мира Реванш года. Борец Акжол Махмудов завоевал бронзу на чемпионате мира
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; продолжит поддержку проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; в&nbsp;регионах «Бакай Банк» продолжит поддержку проекта «Я инвестирую в Кыргызстан» в регионах
Акция! Получи КЭШБЭК до&nbsp;4600 сомов при покупке смартфона&nbsp;LG Акция! Получи КЭШБЭК до 4600 сомов при покупке смартфона LG
Сборная ОАО &laquo;МАМ&raquo; на&nbsp;Иссык-Кульских играх выиграла более 20&nbsp;медалей Сборная ОАО «МАМ» на Иссык-Кульских играх выиграла более 20 медалей
Скандальный эритропоэтин убивает гемодиализных пациентов. Правда или миф? Скандальный эритропоэтин убивает гемодиализных пациентов. Правда или миф?