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Спорт

Кыргызстанец выиграл серебро на турнире по джиу-джитсу в Нью-Йорке

Фото @murtazaliev_bjj. Абдурахманхаджи Муртазалиев - серебряный призер турнира по джиу-джитсу в Нью-Йорке

Кыргызстанец Абдурахманхаджи Муртазалиев выиграл серебро на клубном чемпионате Пан-Америки по джиу-джитсу, прошедшем 16 сентября в Нью-Йорке (США). Об этом он сообщил 24.kg.

Он боролся за нью-йоркский клуб Unity Jiu-Jitsu, где нередко тренируется и готовится к крупнейшим международным турнирам. Выступал среди спортсменов с пурпурными поясами в весовой категории 85 килограммов. Уверенно выиграл схватки 1/8, 1/4 и 1/2 финала, а в решающем поединке уступил минимально.

«Участвовал в этом турнире в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в ноябре в Швеции», — отметил спортсмен.

Абдурахманхаджи Муртазалиев — президент Федерации бразильского джиу-джитсу КР. На летних Азиатских играх он завоевал бронзу.
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