«Дордой» победил «Абдыш-Ату» в чемпионате Кыргызстана по футболу

«Дордой» победил «Абдыш-Ату» в чемпионате Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу.

Национальное первенство возобновилось 15 сентября после продолжительной паузы. Состоялось четыре поединка 19-го тура.

«Алай» был сильнее «Илбирса» — 2:1. За «Алай» забили Давлятжан Баратов и Амируддин Шарифи, за «Илбирс» — Улукбек Саламатов.

«Алга» разгромила «Нефтчи» — 5:1. У «Алги» результативные удары нанесли Гулжигит Алыкулов, Турсунали Рустамов, Санжар Туракулов и Сердарали Атаев (дважды), у «Нефтчи» — Эльдар Молдожунусов.

«Академия» победила «Кара-Балту» — 3:1. За «Академию» три гола забил Азиз Келдияров.

В центральном матче тура «Дордой» со счетом 4:3 переиграл «Абдыш-Ату». У победителей отличились Кайрат Жыргалбек уулу, Эрнист Батырканов и Муролим Ахмедов (дважды). У проигравших - Роман Джабаев и Камолидин Ташиев (дважды).

По итогам тура «Дордой» (41 очко) укрепил лидерство в турнирной таблице. Следом идут «Алай», «Алга» и «Абдыш-Ата» (по 36 очков).