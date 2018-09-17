Спортивный календарь с 17 по 23 сентября

10-19 сентября. Международные Иссык-Кульские игры. Иссык-Кульская область
Состязания проводятся в 18-й раз. Участвуют более 1,2 тысячи атлетов из 11 стран. В программе 15 видов спорта.
14-17 сентября. Чемпионат Кыргызстана по шахматам. Бишкек
Турнир проводится в двух возрастных группах: старше 50 и старше 65 лет.
15-23 сентября. Отборочные соревнования на чемпионат Азии-2019 по футболу, группа D. Бишкек, стадион имени Д.Омурзакова
За путевку в следующий отборочный раунд борются женские команды, составленные из игроков не старше 16 лет. Соперники сборной Кыргызстана — команды Китайского Тайбэя, Индонезии, Австралии и Палестины.
17-23 сентября. Международные соревнования среди женщин по теннису. Шымкент (Казахстан)
На корты вышли более 40 спортсменок из 11 стран. В их числе кыргызстанка Ксения Палкина. Неделю назад она успешно выступила на другом турнире в Казахстане.
17-23 сентября. Чемпионат мира среди молодежи по борьбе. Трнава (Словакия)
Запланированы турниры по вольной, греко-римской и женской борьбе. Кыргызстанцы — одни из фаворитов.
21-23 сентября. Чемпионат Кыргызстана по тайскому боксу. Чуйская область
Организатор — Федерация тайского бокса, которую возглавляет Сыргак Айталиев. Одна из целей состязаний — формирование сборной страны для участия в международных стартах.
22-25 сентября. Чемпионат Кыргызстана по теннису. Бишкек, клуб «Тай-брейк», 10.00
Медали разыгрываются в одиночном и парном разряде. Участвуют игроки от 12 лет и старше.
23 сентября. Международный полумарафон. Бишкек
В программе забеги на три, 10 и 21 километр. Организатор тот же, что проводит марафон на Иссык-Куле.
23 сентября — 6 октября. Всемирная шахматная Олимпиада. Батуми (Грузия)
Соревнования проходят раз в два года. Сборная Кыргызстана — крепкий середняк. Ныне хочет выступить лучше, чем в 2016-м.