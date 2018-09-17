Спортивный календарь с 17 по 23 сентября

10-19 сентября. Международные Иссык-Кульские игры. Иссык-Кульская область

Состязания проводятся в 18-й раз. Участвуют более 1,2 тысячи атлетов из 11 стран. В программе 15 видов спорта.

14-17 сентября. Чемпионат Кыргызстана по шахматам. Бишкек

Турнир проводится в двух возрастных группах: старше 50 и старше 65 лет.

15-23 сентября. Отборочные соревнования на чемпионат Азии-2019 по футболу, группа D. Бишкек, стадион имени Д.Омурзакова

За путевку в следующий отборочный раунд борются женские команды, составленные из игроков не старше 16 лет. Соперники сборной Кыргызстана — команды Китайского Тайбэя, Индонезии, Австралии и Палестины.

17-23 сентября. Международные соревнования среди женщин по теннису. Шымкент (Казахстан)

На корты вышли более 40 спортсменок из 11 стран. В их числе кыргызстанка Ксения Палкина. Неделю назад она успешно выступила на другом турнире в Казахстане.

17-23 сентября. Чемпионат мира среди молодежи по борьбе. Трнава (Словакия)

Запланированы турниры по вольной, греко-римской и женской борьбе. Кыргызстанцы — одни из фаворитов.

21-23 сентября. Чемпионат Кыргызстана по тайскому боксу. Чуйская область

Организатор — Федерация тайского бокса, которую возглавляет Сыргак Айталиев. Одна из целей состязаний — формирование сборной страны для участия в международных стартах.

22-25 сентября. Чемпионат Кыргызстана по теннису. Бишкек, клуб «Тай-брейк», 10.00

Медали разыгрываются в одиночном и парном разряде. Участвуют игроки от 12 лет и старше.

23 сентября. Международный полумарафон. Бишкек

В программе забеги на три, 10 и 21 километр. Организатор тот же, что проводит марафон на Иссык-Куле.

23 сентября — 6 октября. Всемирная шахматная Олимпиада. Батуми (Грузия)

Соревнования проходят раз в два года. Сборная Кыргызстана — крепкий середняк. Ныне хочет выступить лучше, чем в 2016-м.